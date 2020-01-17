Предварительный обзор Xigmatek Trident. Очень стильный корпус

2020-01-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xigmatek Trident; [28]
На рынке компьютерных корпусов сейчас настоящий застой, ведь помимо подсветки ничем удивить потенциального покупателя уже не выходит. Все форматы уже опробованы, все варианты компоновки отсеков тоже представлены. Но, к счастью, некоторые производители все еще пытаются показать нечто удивительное, за что им большое спасибо. Итак, давайте смотреть.

Дизайн корпуса

Важным преимуществом данного корпуса можно назвать именно его дизайн, ведь производитель сделал на нем серьезный акцент. К примеру, лицевая панель сразу привлекает к себе внимание необычным исполнением — там расположены панели с подсветкой в количестве трех штук. Они выполнены в форме полос, которые опоясывают всю лицевую панель и в темноте создают весьма приятный эффект свечения. Более того, на лицевой панели вместе сплошного пластика используется декоративная сетка, которая пропуска свечение вентиляторов, расположенных позади. Спереди вашего компьютера будет просто море подсветки, что не может не радовать. Также стоит похвалить продукт за большую стеклянную панель, которая расположена на боковой стороне — сквозь нее можно будет наблюдать за своими красивыми комплектующими и получать дополнительное удовольствие от происходящего.

Каркас

Внутри корпуса Xigmatek Trident тоже все достаточно продуманно и сразу становится ясно, что производитель разбирается в той сфере, в которой работает. Начнем с того, что блок питания и все накопители скрыты за дополнительной декоративной панелью. Это не новость — на рынке море корпусов с этим элементом, но все же приятно, что производитель о нем не забыл. Больше ничего внутри корпуса нет — все остальное пространство предоставлено пользователю для сборки своего игрового или рабочего монстра. Можно поставить практически любую видеокарту, использовать внушительных размеров материнскую плату и все в таком духе. И, конечно, здесь просто море возможностей для организации системы охлаждения — можно поставить много вентиляторов, которые будут прогонять воздух сквозь корпус и охлаждать видеокарту с процессором. В плане внутреннего пространства к продукту вообще нет вопросов.

Особенности

Собственно, давайте вернемся к лицевой панели, которая нам так понравилась. Обычно производители в стремлении добиться более привлекательного внешнего вида своего корпуса ставят на лицевую панель стекло, которое и правда выглядит круто, но не пропускает воздух совершенно. Здесь же у нас сетка, которая беспрепятственно пропускает свежий воздух на вентиляторы фронтальные и обеспечивает нормальный продув комплектующих. Также хотелось бы отметить крепление стеклянной панели — используются винты с накатанной головкой, то есть вы сможете снять данную панель в любой момент без дополнительных инструментов, ведь винты снимаются голыми руками. И, конечно, панель для подключения периферии тоже порадовала — можно и наушники подключить с микрофоном, и несколько USB-накопителей, и еще место останется. Сразу видно, что позаботились о потенциальном покупателе.

Итог

Единственный минус данного корпуса в том, что производитель не говорит, какая у него стоимость и когда он будет отправлен в продажу. Из-за этого мы не можем адекватно сравнить продукт с потенциальными конкурентами, ведь их практически невозможно определить. Остается лишь надеяться, что корпус на самом деле окажется доступным решением и каждый сможет себе его позволить за вполне разумные деньги. Все же выглядит новинка крайне привлекательно, хотелось бы, чтобы ее смог купить любой.

Комментарии и отзывы Xigmatek Trident
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