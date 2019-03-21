Предварительный обзор ZTE Axon 10 Pro 5G. Новые технологии

Характеристики

Недавно компания ZTE показала свой новый смартфон, который привлекает внимание общественности своими характеристиками и стильным дизайном корпуса. Кроме того, у ZTE Axon 10 Pro 5G есть вполне очевидный плюс — устройство поддерживает сотовые сети пятого поколения и позволяет передавать информацию по сотовой сети на громадных скоростях. Сегодня мы посмотрим на его возможности и решим, стоит ли смартфон своих денег или можно пока что не спешить с новыми технологиями.

Дисплей

Изначально производитель говорил, что готовит к выпуску достаточно мощную модель и использовать для этого будут самые современные технологии. Так что за основу производительности смартфона ZTE Axon 10 Pro 5G вполне логично взяли процессор Qualcomm Snapdragon 855, который работает на восьми вычислительных ядрах и выдает 2,84 гигагерца при повышенных нагрузках. Это один из самых производительных мобильных процессоров на рынке, у которого нет проблем с играми или развлекательными приложениями. За графику смартфона отвечает графический ускоритель Adreno 640, он себя отлично зарекомендовал как в синтетических тестах, так и в реальных сценариях использования. С картинкой на экране точно проблем не возникнет. Поддерживать производительность устройства будет оперативная память на 6 гигабайт. Удивительно, но почему-то больше ОЗУ сюда ставить не решились.

Дизайн корпуса

Диагональ дисплея данного смартфона составляет 6,47 дюйма. Этого предостаточно, чтобы вы могли с удовольствием играть в любимые игры, смотрели фильмы на большом дисплее и наслаждались сериалами. Даже как-то странно вспоминать, что еще год назад диагональ свыше 6 дюймов казалась всем громадной и неудобной, а сейчас это некий стандарт качества. Разрешение дисплея 2340 на 1080 точек, в верхней части экрана есть небольшой вырез под камеру. Сам же дисплей построен по технологии AMOLED с широкими углами обзора и прочими преимуществами. В целом, если вы хотите получить смартфон с максимально крутым дисплеем, то этот гаджет вам точно подойдет, так как более качественные дисплеи на рынке просто отсутствуют. Еще бы избавиться от этого выреза в дисплее и можно было бы радоваться громадному полотну, но и с ним тоже жить можно — сейчас это тренд.

Итог

Описывать внешний вид современного смартфона довольно трудно по целому ряду причин. Например, вот перед нами совершенно новый флагман, у которого стоит классное железо и отличный дисплей. Что мы видим на фронтальной панели? Здоровенный экран, который закрывает почти всю площадь фронтальной панели, вырез в дисплее под камеру и небольшой «подбородок». Аналогичным образом выглядят почти все современные флагманы, если что. На тыльной стороне у нас система из камер, плюс логотип компании. Я почему-то уверен, что если убрать логотип, то вы никогда не угадали бы, от какой компании этот смартфон. Но, в целом, внешний вид гаджета мне нравится — он выглядит лаконичным и дорогим.

Конечно, большим преимуществом продукта можно назвать еще и модуль 5G, который позволяет передавать и получать информацию на каких-то запредельных скоростях. Это действительно крутая технология, но проблема лишь в том, что ни один мобильный оператор данную технологию не поддерживает и в массовое потребление 5G отправится еще очень не скоро. Так что продукт очень крутой, у него шикарный дисплей и масса преимуществ перед конкурентами, плюс цена должна быть демократичная. Но, если вы хотите именно 5G, то пока что спешить не стоит — технология очень далека от совершенства.