Предварительный обзор ZTE Axon 10s Pro. Весьма мощный флагман

Дизайн корпуса

Сегодня речь пойдет о достаточно интересном смартфоне, который отлично справляется с задачей привлечь к себе внимание — новый процессор, мощнейший на рынке, весьма лаконичный дизайн, отличный дисплей и система камер позволяют уделать нос конкурентам, которые все еще используют старую версию мобильного процессора. Итак, давайте смотреть, что же в нем такого уникального.

Характеристики

Собственно, в плане дизайна корпуса у ZTE Axon 10s Pro все довольно просто — производитель не стал ничего кардинально менять, выпустив смартфон в том же корпусе, что и предыдущие модели, за исключеним некоторых изменений. К примеру, на лицевой панели смартфона расположен достаточно большой дисплей с закругленными краями, снизу имеется небольшая черная плашка именуемая «подбородком», а сверху можно заметить небольшой вырез в дисплее. На тыльной же стороне производитель разместил систему из камер, логотип компании и ничего более — производитель явно решил сделать упор на простоту и лаконичность, так что у смартфона нет никаких ненужных декоративных элементов на корпусе. Кому-то это явно понравится, а кто-то хочет более яркого дизайна. В любом случае, смартфон выглядит современно и привлекательно, в этом плане претензии нет и быть не может.

Особенности

Собственно, никого не удивил тот факт, что за основу производительности смартфона ZTE Axon 10s Pro взят процессор Snapdragon 865 от компании Qualcomm, который является самым производительным мобильным процессором на рынке. Стоит отметить, что на просторах интернета было достаточно много слухов о данном процессоре, но сам производитель лишь планирует анонсировать модель в ближайшее время. Естественно, проблем с производительностью у данного процессора нет — играть в игры, запускать различные приложения, смотреть контент в высоком разрешении вы сможете без каких-либо проблем. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память объемом 12 гигабайт, а встроенная память представлена накопителем на 256 гигабайт. Никто и не сомневался в том, что производитель поставит сюда самое производительное железо на рынке, ведь это флагман.

Итог

Преимуществ и мелких особенностей у смартфона достаточно много. Начать стоит с поддержки 5G, так как на текущий момент данная технология является самой привлекательной — в будущем она позволит получать доступ к интернету на запредельных скоростях. Хотя, конечно, буквально каждый второй флагман на рынке сейчас может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Также порадовал дисплей с диагональю 6,47 дюйма при разрешении 2340 на 1080 точек — довольно качественная картинка с яркими цветами и реалистичной цветопередачей. Отличный экран для просмотра фильмов, сериалов, различного развлекательного контента и прочих вещей. Да и система камер у продукта достаточно приятная — снимать кадры в высоком разрешении или даже видео вы сможете с абсолютным комфортом, ведь производитель использует датчики изображения самого высокого класса.

К сожалению, производитель просто назвал характеристики своего устройства и опубликовал официальные слайды, но анонс пока что не состоялся, так что говорить о стоимости смартфона или его каких-либо дополнительных преимуществах мы пока что не можем. Это действительно классный смартфон, у которого громадный набор преимуществ и если еще цена будет адекватная, то продукт моментально завоюет популярность на рынке смартфонов. Все же в ZTE понимают, как привлекать внимание потенциальных покупателей.