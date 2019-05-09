Предварительный обзор ZTE Blade A7. Недорогой вариант

Крупные производители смартфонов приучили нас к тому, что любой смартфон среднего или флагманского уровня стоит громадных денег и просто так его не приобрести. Если вы посмотрите на цены на смартфоны, то увидите, что флагманы уже стали дороже 1000 долларов и продолжают расти в цене, хотя видимых причин на это нет. Пять лет назад флагманы продавали за 500 долларов и это считалось дорогим удовольствием, сейчас 1000 долларов, хотя та же память или ОЗУ стали дешевле. Тем не менее, отчаиваться раньше времени не стоит, ведь вы вполне можете за доступную сумму денег приобрести классный смартфон и получить от него все то, что вам так хотелось. Сегодня речь пойдет о модели ZTE Blade A7, которая стоит своих денег на сто процентов, ведь за это устройство просят всего 90 долларов. Только представьте себе — 90 долларов за полноценный смартфон с хорошей начинкой и дисплеем. У Apple столько за чехол просят.

Характеристики

Особенности

За основу производительности данного смартфона взят процессор MediaTek Helio P60, который удивит вас своими возможностями. Процессор построен на четырех вычислительных ядрах ARM Cortex-A73 и еще четырех ARM Cortex-A53, что в итоге дает нам тактовую частоту на уровне 2,0 гигагерц. Этого предостаточно, чтобы вы могли играть в любимые игры, запускать развлекательный контент и все в таком духе — процессор достаточно производительный для всех этих задач. За графику смартфона отвечает графический контроллер ARM Mali-G72 MP3, мы его уже неоднократно видели в синтетических тестах и реальных сценариях использования, так что проблем с ним точно не будет. Также в базовой версии смартфона установлено 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта для хранения личного контента. За 90 долларов комплектация получается просто шикарная, как по мне.

Дизайн корпуса

Главное преимущество смартфона, из-за которого мы вообще обратили на него внимание, заключается в дисплее — у него диагональ целых 6 дюймов при разрешении 1560 на 720 точек. Да, разрешение HD+ и не является топовым решением на рынке, но не будем забывать, что это все же смартфон начального уровня и он не может предоставить то же качество картинки, что и флагманские решения. Зато на столь большом полотне вы будете с удовольствием играть в игры, смотреть фильмы или сериалы, наслаждаться разного рода контентом. Только за это телефон стоит похвалить — за такую сумму получить что-то более интересное у вас точно не получится. Обычно на бюджетных смартфонах ставят совсем крохотные экраны, чтобы сэкономить.

Итог

В плане внешнего вида тоже ничего невероятного не произошло — на фронтальной панели размещен дисплей, у которого в верхней части имеется вырез под камеру, а снизу небольшой «подбородок». Это вполне нормально, ведь смартфон не флагманский и дизайнеры решили не мудрить с внешним видом. На тыльной стороне у нас расположена система камер, она выпирает за пределы корпуса. Там же расположен логотип компании и на этом все. Также стоит отметить, что корпус представлен в трех цветовых вариантах — черный, синий и градиент от черного к синему.

Стоит ли смартфон ZTE Blade A7 своих денег? Да, без всякого сомнения — за 90 долларов вы не сможете найти другого такого устройства с большим качественным дисплеем, производительной начинкой и прочими особенностями. Есть еще продвинутая комплектация, у которой на 1 гигабайт больше ОЗУ и на 32 гигабайта больше встроенной памяти — за нее просят 105 долларов, что тоже катастрофически дешево по текущим меркам. Минус только в том, что ZTE не пользуется популярностью.