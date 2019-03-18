Предварительный обзор ZTE Blade V10. Шикарное устройство

Характеристики

Сейчас многие китайские компании поняли, что соревноваться на рынке флагманов у них не получается, так как там есть крупные игроки и они легко выдавливают оппонентов. А вот на рынке среднего класса можно попробовать свои силы, так как это даст возможность привлечь покупателя более выгодной ценой на хороше камеру или производительное железо. Собственно, сегодня мы поговорим об одном таком продукте, который выглядит стильно и впечатляет своими возможностями.

Особенности

За основу производительности смартфона ZTE Blade V10 взят процессор, который работает на восьми вычислительных ядрах. Стоит отметить, что производитель решил не называть данный процессор, оставив его название в секрете. Нам лишь удалось узнать, что у него тактовая частота достигает 2,1 гигагерца, однако это слабо помогает, ведь на рынке очень много процессоров с подобными параметрами. Конечно, восьми ядер и столь высокой производительности вам явно будет достаточно, чтобы играть в любимые игры и запускать приложения разной степени сложности. Но, хотелось бы знать модель процессора перед покупкой смартфона. Поддерживать производительность продукта будет оперативная память на 3 или 4 гигабайта. Вы сами выбираете необходимый объем оперативной памяти. Также встроенная память представлена накопителем на 32 или 64 гигабайта, чего тоже должно хватить.

Дизайн корпуса

Диагональ дисплея смартфона составляет 6,3 дюйма. Это громадный показатель, как мне кажется, и смотреть фильмы или сериалы на такой диагонали будет крайне приятно. Конечно, никуда не делся вырез в верхней части дисплея, ведь его продолжают использовать для установки фронтальной камеры. Зато дисплей занимает 90% фронтальной панели, что звучит круто и выглядит действительно достойно даже по меркам современного рынка смартфонов. Разрешение при этом составляет 2280 на 1080 точек, то есть это FullHD+ дисплей. Ничего удивительного в нем нет, но для игр и фильмов сгодится на сто процентов. Помимо этого, хотелось бы похвалить фронтальную камеру смартфона — она может похвастаться 32 мегапиксельным датчиком изображения. Для фантов селфи это отличная возможность получить очень красивые снимки в высоком разрешении. Для социальных сетей этого предостаточно.

Итог

Стоит сразу отметить, что продукт представлен в трех цветовых вариантах — черном, синем и с градиентом. Лично мне больше всего нравится последний вариант, так как он выглядит заметно свежее и интереснее своих потенциальных конкурентов. Хотя, конечно, цвет тыльной панели — дело вкуса. На этой же стороне расположена система из двух камер и стане отпечатка пальца. Все лаконично и без лишних декоративных элементов, которые мы так не любим. На фронтальной же панели находится только дисплей и камера, ничего больше. Современные смартфоны скоро все будут выглядеть одинаково и данный пункт обзора можно будет просто убрать за ненадобностью. Но, новинка очень круто выглядит, без сомнений.

Производитель изначально позиционировал смартфон как устройство среднего класса. То есть, это не флагманский продукт и стоимость у него должна быть на уровне среднего класса. Стоит отметить, что пока что данных о стоимости у нас нет, но это китайский бренд с не самым известным названием, который явно хочет привлечь внимание аудитории. Думаю, если вы давно хотели себе современное решение за неплохие деньги, то стоит подождать старта продаж данного продукта и тогда уже можно будет что-то решать. Есть ощущение, что это будет идеальное решение за свои деньги.