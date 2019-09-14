Предварительный обзор iPad. Скучное седьмое поколение

2019-09-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - iPad; [58]
Компания Apple официально представила новый планшетный компьютер, который создан для тех, кто хочет недорогое устройство для развлечений. Конечно, назвать новинку прямо доступной у нас язык не поворачивается, ведь цена там очень даже высокая, но для компании Apple это практически бюджетник. Итак, давайте смотреть.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что новый дизайн, который компания Apple показала в прошлом году с анонсом планшетов iPad Pro нового поколения, в данной новинке решили не использовать. Здесь используется старый дизайн с довольно большими рамками сверху и снизу, да и по краям тоже рамка приличная. Все дело в том, что производитель не хотел, чтобы доступная модель планшета конкурировала с новыми дорогими планшетами в области дизайна и ради этого сюда поставили корпус устаревшего типа. Здесь даже есть физическая клавиша Home, о которой уже все банально забыли. Она, естественно, не нажимается и является сенсорной, но все же ее присутствие говорит о многом. На тыльной стороне тоже ничего интересного — стандартное яблоко, камера, которая не очень выпирает за пределы корпуса, и все на этом. Выглядит планшет довольно симпатично, но его внешний вид уже давно устарел, еще года два назад.

Характеристики

Единственным серьезным улучшением, которое вам действительно может понравится, является процессор A10 Fusion. Да, седьмое поколение планшетов iPad работает на процессоре двухлетней давности, но он все равно очень мощный и его возможностей предостаточно, чтобы вы играли в игры или запускали какой-то развлекательный контент на своем устройстве. Кроме того, данный процессор очень слабо потребляет энергию батареи и вы можете работать довольно долго, если даже рядом с вами нет зарядки или портативной батареи. Это большое преимущество, ведь с планшетами обычно летают в самолетах или ездят в путешествие. Про оперативную память ничего сказать не можем, так как данный параметр никто не раскрывает. Но, к счастью, сколько бы там не было оперативной памяти — планшет справится со всеми поставленными перед ним задачами. У техники Apple с этим никогда не было проблем.

Особенности

Серьезной интонацией производитель назвал увеличение диагонали экрана — ранее все классические планшеты получила диагональ 9,7 дюйма и это считалось золотым стандартом рынка, а теперь диагональ увеличили до 10,2 дюйма. Это не очень уж большое увеличение и на деле разница очень маленькая, но теперь у вас больше пространства для получения контента. Разрешение при этом не изменилось, а значит плотность пикселей немножко поубавилась. Хотя, переживать об этом не стоит — глаза уставать при чтении или просмотре фильмов не будут. Кроме того, теперь у планшета основная камера на 8 мегапикселей и снимать она будет чуточку лучше. Нельзя сказать, что прямо хорошо, но снять что-то на свой планшет в адекватном качестве будет проще, а это тоже плюс. Хотя, почему бы не поставить на планшет хорошую современную камеру, она же стоит копейки?

Итог

Со сцены производитель заявил, что главное преимущество планшета в его доступности — его будут продавать за 329 долларов. Это, правда, цена за базовую версию с 64 гигабайтами встроенной памяти, из которых вам будет доступно где-то 58. Естественно, на планшете с таким объемом памяти не разгуляешься, да и у нас цена за базовую версию составляет 28 тысяч рублей. Это почти 500 долларов с учетом нынешнего курса, так что для нас планшет оказался не очень уж и доступным. С другой стороны, в текущей линейке планшетов это самое доступное современное устройство.

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