Предварительный обзор iQOO Neo 855. Очень доступно

2019-10-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - iQOO Neo 855; [79]
Современные производители смартфонов, особенно те, что могут похвастаться популярным названием, давно перестали радовать нас доступными смартфонами. И это понятно, ведь когда ты обрел имя и популярность, то хочется на этом заработать. Есть еще небольшие компании, которые пока что лишь набирают армию фанатов и они вроде как могут не накручивать на своих гаджетах. Вроде как.

Дизайн корпуса

Производитель решил ничего не изобретать в плане дизайна и просто скопировал внешний вид смартфонов, которые пользуются определенной популярностью на рынке. На передней панели вы можете заметить минимальные рамки справа и слева от дисплея, снизу имеется заметный подбородок, а сверху находится вырез в дисплее. Он нужен, чтобы расположить фронтальную камеру и выглядит это не очень уж и привлекательно, но что поделать — сейчас такая мода. На тыльной стороне устройства расположена вертикальная система из камер, плюс логотип компании и привлекательное покрытие. Не могу сказать, что гаджет мне прямо понравился, но он выглядит достаточно неплохо и если вы хотите гаджет в необычном стиле и цвете, то новинка вам точно понравится. У нее есть все, чтобы вы носили гаджет без чехла и привлекали внимание окружающих. Хотя, носить устройство без чехла я бы все же не советовал.

Характеристики

За основу производительности смартфона iQOO Neo 855 взят процессор Snapdragon 845 от компании Qulacomm. Да, это не флагманский процессор и он не покажет вам ту безумную производительность в синтетических тестах и игровых проектах, как флагманский продукт, но мощности у него все равно предостаточно. Восемь вычислительных ядер Kryo 485, работающих на частоте 2,84 гигагерца, позволяют без труда работать с комфортом, пользоваться развлекательным контентом и так далее. При этом процессор заметно дешевле своего флагманского собрата, что крайне положительно сказалось на стоимости продукта. Также производитель представил сразу четыре варианта комплектации, которые позволят вам выбирать между минимальным бюджетом, производительностью и прочими параметрами. Вы вольны выбрать то, что вам больше всего нравится и пользоваться этим.

Особенности

Понятно, что производитель делал упор на доступности своего устройства и ради этого принял решение сделать гаджет максимально простым, но производительным. Диагональ дисплея составляет 6,39 дюймов при разрешении 2340 на 1080 точек, а матрица построена по технологии Super AMOLED. Благодаря этому устройство позволяет вам с комфортом смотреть фильмы и сериалы, наслаждаться игровыми проектами и всеми вещами в этом духе без какого-либо дискомфорта. Да и покупать отдельно планшет для просмотра контента в поездках тоже не обязательно — вы можете спокойно заниматься всем этим на смартфоне. Даже система из трех камер здесь имеется, она довольно продвинутая и позволяет снимать даже под широким углом. Не сказать, что качество прямо феноменальное, но оно вполне приличное, чтобы вы в дневное время суток делали хорошие кадры и наслаждались ими в социальных сетях.

Итог

За самую младшую версию смартфона просят все 280 долларов и изначально мне это даже казалось достойным. Однако если посмотреть на рынок, то можно найти смартфоны с более современным процессором за эти же деньги. И тогда появляется вопрос — стоит ли платить за флагманский процессор трехлетней давности такие громадные деньги, если можно взять более свежую версию устройства, да еще и с более современными обновлениями операционной системы. Все же 280 долларов это не так уж много, но и конкурентов за эти деньги тьма.

Комментарии и отзывы iQOO Neo 855
ASUS ROG Mothership GZ700GX...
ASUS ROG Mothership GZ700GX ...
Группа BTS поставила мировой рекорд, соб...
Группа BTS поставила мировой рекорд, собНедавно популярная k-pop группа BTS создала аккаунт в TikTok, что вызвало невероятный интерес со стороны ...
Dyson презентовала самую быструю сушилку...
Dyson презентовала самую быструю сушилку24 октября в Москве состоялась официальная презентация новой сушилки для рук Dyson Airblade 9kJ, которая ...
Смартфон Honor V30 получит быструю заряд...
Смартфон Honor V30 получит быструю зарядАвторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился подробностями о топовом смартфоне Honor V30, который е...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 показа...
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 показаСетевые источники опубликовали рендеры флагманского смартфона Xiaomi Mi 10, выход которого ожидается в пе...
Обзор Logitech G604 LightSpeed. Лучшая б...
Обзор Logitech G604 LightSpeed. Лучшая бДолгое время считалось, что беспроводная периферия не может обеспечить должный уровень надежности в играх...
Представлен ПК-корпус Xigmatek Zeus M Sp...
Представлен ПК-корпус Xigmatek Zeus M SpКомпания Xigmatek пополнила ассортимент компьютерных корпусов открытого типа моделью Zeus M - Spectrum Ed...
Bitspower продвигает свои водоблоки Touc...
Bitspower продвигает свои водоблоки ToucЛинейка Touchaqua от Bitspower пополнилась еще одной моделью MS Summit. Модный водоблок может сочетаться ...


Обзор Logitech G604 LightSpeed. Лучшая беспроводная мышкаОбзор Logitech G604 LightSpeed. Лучшая беспроводная мышка
Обзор NAVITEL MR250NV. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор NAVITEL MR250NV. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/128GB. Плюсы и минусы смартфона. Старт продаж в РоссииОбзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/128GB. Плюсы и минусы смартфона. Старт продаж в России
Плюсы и минусы realme 5 64GB и realme 5 Pro 4/64GB с NFC. Цены и специальные условияПлюсы и минусы realme 5 64GB и realme 5 Pro 4/64GB с NFC. Цены и специальные условия
Обзор Creative SXFI THEATER. Лучшие беспроводные наушники для игр и фильмовОбзор Creative SXFI THEATER. Лучшие беспроводные наушники для игр и фильмов
Dyson презентовала самую быструю сушилку...
Dyson презентовала самую быструю сушилку24 октября в Москве состоялась официальная презентация новой сушилки для рук Dyson Airblade 9kJ, которая ...
Обзор 5 сезона PUBG. Новый Мирамар и бое...
Обзор 5 сезона PUBG. Новый Мирамар и боеФанатам пряток и выживания в суровом виртуальном мире сделали настоящий подарок — пятый сезон PUBG готов ...
Samsung анонсирует 7-нм процессор EUV Ex...
Samsung анонсирует 7-нм процессор EUV ExКомпания Samsung анонсировала новый мобильный процессор под названием Exynos 990. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Lite. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Lite. В крупных компаниях приняли хитрое решение — зачем выпускать кардинально новые устройства, если можно бра...
Обзор Lust from Beyond. Игра для соверше...
Обзор Lust from Beyond. Игра для совершеОчень часто ко мне в руки попадают игры, от которых хочется отказаться еще на момент загрузки. Но, так уж...
Предварительный обзор Meizu 16T. Флагман...
Предварительный обзор Meizu 16T. ФлагманДлительное время компания Meizu в буквальном смысле погибала на рынке смартфонов — плохие продажи, упор н...
«Лаборатория Касперского» будет бороться...
«Лаборатория Касперского» будет боротьсяБеспилотные летающие аппараты последнее время становятся все популярнее: только за последний год их прода...
Обзор World of Myths. Отличная карточная...
Обзор World of Myths. Отличная карточнаяПочему-то в последнее время коллекционные карточные игры стали появляться на рынке все чаще и чаще. Видим...
Предварительный обзор Honor 20 Lite. Мощ...
Предварительный обзор Honor 20 Lite. МощКомпания Huawei официально представила новый смартфон среднего класса, который может похвастаться отлично...
Обзор The Horus Heresy: Legions. Страшне...
Обзор The Horus Heresy: Legions. СтрашнеОчень часто небольшие студии берут какой-то специфический и не очень популярный жанр, создают крутой прое...
Предварительный обзор Arctic Freezer 50 ...
Предварительный обзор Arctic Freezer 50 Производителям компьютерного железа в последнее время все сложнее и сложнее привлекать новую аудиторию, в...
Во что поиграть на PlayStation 4 в октяб...
Во что поиграть на PlayStation 4 в октябЕсли 5 лет назад когда только вышла PlayStation 4, многие возмущались от того, что в PlayStation Store бы...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor