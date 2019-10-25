Предварительный обзор iQOO Neo 855. Очень доступно

Дизайн корпуса

Современные производители смартфонов, особенно те, что могут похвастаться популярным названием, давно перестали радовать нас доступными смартфонами. И это понятно, ведь когда ты обрел имя и популярность, то хочется на этом заработать. Есть еще небольшие компании, которые пока что лишь набирают армию фанатов и они вроде как могут не накручивать на своих гаджетах. Вроде как.

Характеристики

Производитель решил ничего не изобретать в плане дизайна и просто скопировал внешний вид смартфонов, которые пользуются определенной популярностью на рынке. На передней панели вы можете заметить минимальные рамки справа и слева от дисплея, снизу имеется заметный подбородок, а сверху находится вырез в дисплее. Он нужен, чтобы расположить фронтальную камеру и выглядит это не очень уж и привлекательно, но что поделать — сейчас такая мода. На тыльной стороне устройства расположена вертикальная система из камер, плюс логотип компании и привлекательное покрытие. Не могу сказать, что гаджет мне прямо понравился, но он выглядит достаточно неплохо и если вы хотите гаджет в необычном стиле и цвете, то новинка вам точно понравится. У нее есть все, чтобы вы носили гаджет без чехла и привлекали внимание окружающих. Хотя, носить устройство без чехла я бы все же не советовал.

Особенности

За основу производительности смартфона iQOO Neo 855 взят процессор Snapdragon 845 от компании Qulacomm. Да, это не флагманский процессор и он не покажет вам ту безумную производительность в синтетических тестах и игровых проектах, как флагманский продукт, но мощности у него все равно предостаточно. Восемь вычислительных ядер Kryo 485, работающих на частоте 2,84 гигагерца, позволяют без труда работать с комфортом, пользоваться развлекательным контентом и так далее. При этом процессор заметно дешевле своего флагманского собрата, что крайне положительно сказалось на стоимости продукта. Также производитель представил сразу четыре варианта комплектации, которые позволят вам выбирать между минимальным бюджетом, производительностью и прочими параметрами. Вы вольны выбрать то, что вам больше всего нравится и пользоваться этим.

Итог

Понятно, что производитель делал упор на доступности своего устройства и ради этого принял решение сделать гаджет максимально простым, но производительным. Диагональ дисплея составляет 6,39 дюймов при разрешении 2340 на 1080 точек, а матрица построена по технологии Super AMOLED. Благодаря этому устройство позволяет вам с комфортом смотреть фильмы и сериалы, наслаждаться игровыми проектами и всеми вещами в этом духе без какого-либо дискомфорта. Да и покупать отдельно планшет для просмотра контента в поездках тоже не обязательно — вы можете спокойно заниматься всем этим на смартфоне. Даже система из трех камер здесь имеется, она довольно продвинутая и позволяет снимать даже под широким углом. Не сказать, что качество прямо феноменальное, но оно вполне приличное, чтобы вы в дневное время суток делали хорошие кадры и наслаждались ими в социальных сетях.За самую младшую версию смартфона просят все 280 долларов и изначально мне это даже казалось достойным. Однако если посмотреть на рынок, то можно найти смартфоны с более современным процессором за эти же деньги. И тогда появляется вопрос — стоит ли платить за флагманский процессор трехлетней давности такие громадные деньги, если можно взять более свежую версию устройства, да еще и с более современными обновлениями операционной системы. Все же 280 долларов это не так уж много, но и конкурентов за эти деньги тьма.