Преемник Nokia 8.3 получит новое название

В прошлом году HMD Global представила Nokia 8.3 как свой первый смартфон с поддержкой 5G. Свежая информация, предоставленная Nokia Power User, показывает, что компания сейчас работает над версией-преемником Nokia 8.3 5G. Издание поделилось важной информацией о характеристиках устройства. Недавний отчет показал, что HMD Global планирует принять новое соглашение об именах для своих будущих смартфонов. Следовательно, похоже, что преемник Nokia 8.3 5G не будет называться Nokia 8.4 5G. Есть вероятность, что это устройство будет выпущено как Nokia G10. Согласно информации инсайдера, преемник Nokia 8.3 5G будет оборудован процессором Snapdragon 765 и 765G. Больше информации о смартфоне пока что нет, но это лишь дело времени.

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