Премьера CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 и CMF Buds Pro 2 в России

В CMF Buds Pro 2 изменений почти нет. В крышке кейса Nothing установлен функциональный роллер. С помощью него можно регулировать громкость аудио, а нажатиями переключать треки и включать режим шумоподавления. Наушники получили два драйвера: 11 мм (динамические) и 6 мм (планарные твитеы). Поддержку кодеков расширили. Теперь наушники работают даже с высококлассным LDAC.
А еще модель получила поддержку режима Low Lag, который снижает задержки звука. ANC (адаптивное шумоподавление) тоже на борту. Заявлено отсекание шумов громкостью до 50 дБ. Шумоподавление во время звонков тоже работает. Время автономной работы CMF Buds Pro 2 составляет 43 часа с подзарядкой от кейса и 26 часов со включенным шумоподавлением или режимом прозрачности.
CMF Phone 1 — первый смартфон от суббренда CMF, получивший неповторимый дизайн, вращающийся безель и модульную конструкцию. 6,67-дюймовый дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. Процессор MediaTek Dimensity 7300, выполненный по 4-нм техпроцессу. Оперативной памяти 6 или 8 ГБ стандарта LPDD4x, а накопитель UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки и 5-ваттной обратной зарядки.