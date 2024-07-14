Премьера CMF Phone 1, CMF Watch Pro 2 и CMF Buds Pro 2 в России

Nothing запустила два новых продукта — TWS-наушники Buds Pro 2 и смарт-часы Watch Pro 2 . В CMF Watch Pro 2 Nothing полностью изменила внешний вид. Главная особенность корпуса часов — съемный безель. Можно поставить круглый или плоский безель, но в комплекте только один из них. Круглый корпус выполнен из алюминия, а ремешки — из искусственной кожи . Крепление для ремешков стандартное — 22 мм.Дисплей впредставлен AMOLED-панелью с разрешением 466 × 466 пикселей, яркостью 620 нит и стандартной частотой обновления 60 Гц. На часы предустановлено больше 100 циферблатов.

изменений почти нет. В крышке кейса Nothing установлен функциональный роллер. С помощью него можно регулировать громкость аудио, а нажатиями переключать треки и включать режим шумоподавления. Наушники получили два драйвера: 11 мм (динамические) и 6 мм (планарные твитеы). Поддержку кодеков расширили. Теперь наушники работают даже с высококлассным LDAC.

А еще модель получила поддержку режима Low Lag, который снижает задержки звука. ANC (адаптивное шумоподавление) тоже на борту. Заявлено отсекание шумов громкостью до 50 дБ. Шумоподавление во время звонков тоже работает. Время автономной работы CMF Buds Pro 2 составляет 43 часа с подзарядкой от кейса и 26 часов со включенным шумоподавлением или режимом прозрачности.

— первый смартфон от суббренда CMF, получивший неповторимый дизайн, вращающийся безель и модульную конструкцию. 6,67-дюймовый дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. Процессор MediaTek Dimensity 7300, выполненный по 4-нм техпроцессу. Оперативной памяти 6 или 8 ГБ стандарта LPDD4x, а накопитель UFS 2.2 на 128 или 256 ГБ можно расширить с помощью карты microSD объёмом до 1 ТБ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки и 5-ваттной обратной зарядки.