Премиальная новинка от Casio

Casio выпустила преемника популярной модели G-Shock MTG-B1000.

G-Shock MTG-B2000 является одной из самых дорогих моделей G-Shock и имеют металлическую конструкцию.

Циферблат имеет компоновку, аналогичную другим моделям, но на самом деле это граненый безель, который привлекает внимание знакомым профилем. Являясь частью серии MTG, они отличаются такими премиальными характеристиками, как стальная конструкция, изысканная отделка, Tough Solar, соединение Bluetooth для удобной синхронизации и работы смартфона и даже сапфировое стекло. Он также получил последние обновления бренда, включая карбоновый внутренний корпус для большей прочности, а новые пластиковые вставки в металлическом браслете предназначены для повышенного комфорта.

Новый Casio G-Shock MTGB2000 предлагается в металлическом, синем и красном исполнении за $1000.