Премиальные ноутбуки Avita Liber

Компания Nexstgo выпустила собственную линейку ноутбуков Avita премиум-класса, ориентированных на бизнес.

Одним из них является ноутбук Avita Liber. С точки зрения спецификаций, самая базовая конфигурация основана на процессоре Intel Pentium N4200 7-го поколения, 4 ГБ оперативной памяти DDR3, 256 ГБ SSD и 10 часов автономной работы. Он оснащен 14-дюймовым дисплеем, который несмотря на низкую цену в 393 доллара, оснащен панелью с разрешением Full HD.

Вторым ноутбуком является Avita Liber 14, который оснащен процессором Intel Core i5-7Y54 7-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти DDR3 и 512 ГБ для хранения SSD. Стоимость ноутбука составляет 1167 долларов. Что касается общих спецификаций, то все характеристики для ноутбуков Avita Liber включают встроенную графику Intel HD, стандартное подключение WLAN и Bluetooth 4.0, два порта USB 3 Type-A, один порт USB 3 Type-C Thunderbolt, слот microSD, аудиоразъем и мини-разъем.