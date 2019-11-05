Премиальный Huawei Mate 30 RS Porsche Design выходит в продажу

Компания Huawei назвала дату начала продаж люксового смартфона Huawei Mate 30 RS Porsche Design, который был представлен в сентябре этого года. Продажа смартфонов в Китайские продажи стартуют с 10 ноября по цене 1860 долларов, в Европе аппарат будет стоить гораздо дороже - 2095 евро. Напомним, что от стандартного Huawei Mate 30 Pro новинка отличается 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флэш-памяти, новой высококачественной отделкой корпуса, стеклянной черной полосой посередине, а также красной и черной расцветкой. Что до операционной системы, то здесь используется фирменная оболочка EMUI 10 на базе операционной системы Android 10. При этом, она не содержит сервисов и приложений Google.