Премиальный саундбар HW-N950 от Samsung и Harman Kardon

Большинство встроенных телевизионных динамиков подходят для просмотра обычных телешоу, но не для фильмов. Если вы хотите хорошую звуковую сцену и глубокие басы, внешние динамики являются подходящим вариантом, но в действительности не у всех есть место для размещения больших установок с 5.1 или 7.1 динамиками.

В начале, звуковые панели в основном пытались имитировать 2.1-канальные установки, но с тех пор технология значительно продвинулась. Сегодня многие звуковые панели способны соответствовать характеристикам и воспроизводить опыт высококачественных акустических систем для домашнего кинотеатра.

Samsung Harman Kardon HW-N950 является одним из ярких примеров. Он оснащен 17 динамиками, в том числе двумя дополнительными, которые направляют звук вверх и в обе стороны от слушателя, создавая эффект полного погружения. Также у саундбара есть беспроводная тыловая акустика и сабвуфер для многомерного звучания формата 7.1.4. Благодаря широкополосному твитеру звук кинематографического качества доступен в любом месте комнаты.

HW-N950 имеет стильный дизайн и интегрируется со всеми моделями телевизоров Samsung. Он управляется одним пультом, который подходит как для телевизора, так и для акустической системы, а подключить саундбар к домашней беспроводной сети и управлять звуком можно через приложение SmartThings. Новинка уже доступна по рекомендованной розничной цене — 89 990 рублей.