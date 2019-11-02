Премиальный смартфон Titanium M6 5G

Китайская компания 8848 выпустит на днях очень интересную и модную новинку. Сама новинка будет включать в себя, тыльная камера получит мощный сенсор на 64 МП. При помощи интерполяции камера дает возможность получать фотографии с разрешением 100 МП. На обратной стороне корпуса производитель поместил вспомогательный дисплей в форме круглого циферблата. У модели очень оригинальный внешний вид напоминает о премиальных телефонах Vertu: в оформлении использованы эксклюзивные материалы и натуральная кожа.О стоимости новинки пока неизвестно.