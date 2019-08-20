Премию «Лучший смартфон» от EISA получил Huawei P30 Pro

Флагман китайской Huawei удостоился премии от организации EISA, куда входят 55 авторитетных СМИ из 30 стран мира. Специалисты выделили возможности P30 Pro в плане мобильной фотосъемки (оптический зум 5х, ночной режим, широкоугольная съемка), похвалили за быстрый сканер отпечатка в экране, водонепроницаемый корпус и отличное время автономной работы. Отметила EISA и слот для карт microSD до 512 ГБ, который пригодится тем, кто много фотографирует и снимает видео. Также в категории смартфонов были отмечены Redmi Note 7, OnePlus 7 Pro и Honor 20 Pro .

Huawei получает эту награду второй год кряду – в 2018 году отметили премией P20 Pro, а еще годом ранее Huawei P10 получил приз за камеру, а Huawei Watch 2 отмечены лучшим продуктом в категории носимых аксессуаров. Вручение наград пройдет на IFA 2019, которая стартует 6 сентября в Берлине.