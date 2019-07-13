Пресс-релиз Xiaomi Mi A3

2019-07-13, Автор - Anna; Продукт - Xiaomi Mi A3; [72]
Xiaomi уже начала дразнить Mi A3 в социальных сетях и говорит, что скоро появится новый смартфон. Xiaomi Mi A3 заменяет Snapdragon 660, использовавшийся в прошлогодней модели, на более мощный Snapdragon 665, который был анонсирован в апреле этого года в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ внутренней памяти.

Тройная камера расположеная в вертикальном модуле оснащена 48 МП+8 МП+2МП датчиками. Xiaomi Mi A3 будет поставляться со стандартным Android 9 Pie прямо из коробки как часть программы Android One, но должна получить обновление до Android 10 Q до конца этого года.

Отдельно следует отметить, что смартфон включает батарею емкостью 4000 мАч, поддержку быстрой зарядки через порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. Новинку представят не позднее начала августа на большинстве европейских рынков в черном, синем и белом цветах.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi A3
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