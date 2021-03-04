Prestigio ReVolt A6 и Revolt A8 зарядные станции для ваших гаджетов

Prestigio расширяет линейку зарядных устройств, представив док-станции ReVolt A6 и Revolt A8. Новинки позволяют зарядить несколько устройств одновременно проводным и беспроводным способом.

Мобильные устройства используются в нашей жизни повсеместно, это смартфон, планшет, наушники, смарт-часы и другие гаджеты. Для их подзарядки потребуется большое количество кабелей, что в свою очередь может доставить неудобство. Такую проблему решает новые зарядные устройства Prestigio ReVolt A6 и Revolt A8.

Беспроводная зарядная станция ReVolt A8 специально разработана для зарядки трех устройств одновременно. Устройство совместима с моделями iPhone, в том числе с iPhone 12, а также со всеми устройствами, поддерживающими стандарт Qi. Кроме того, ReVolt A8 имеет встроенную зарядку для смарт часов Apple Watch, а также модуль для быстрой зарядки наушников AirPods. Мощности хватает на зарядку трех устройств.

Prestigio ReVolt A6 в свою очередь заряжает шесть гаджетов. На устройстве имеется четыре порта с быстрой зарядкой: два порта PD Type-C 20 Вт и два порта QC USB 18 Вт, а в комплекте с устройством покупатель получает два кабеля Type-C/Type-C и два кабеля Type-C/USB. Также на ReVolt A6 есть два беспроводных интерфейса: встроенная зарядка для Apple Watch и беспроводная зарядка на 10 Вт для устройств, которые поддерживают стандарт Qi.

Новинки уже появились в розничной продаже по ориентировочным ценам ReVolt A8 - 4990 рублей, ReVolt A6 - 5990 рублей.