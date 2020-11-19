Prestigio Smartbook 141 C5 - компактный помощник в работе

Prestigio выпустила компактный ноутбук Smartbook 141 C5. Модель имеет 14,1-дюймовый дисплей с разрешением FullHD. Компактный размер позволяет брать устройство с собой в дорогу, автономность аккумулятора составляет 4800 мАч, что гарантирует вам до 6 часов пользования.

Smartbook 141 C5 работает на базе процессора Intel Celeron N3350 с частотой до 2,4 ГГц. 4 ГБ оперативной памяти хватит для веб-серфинга, работы или просмотра контента. Объем встроенной памяти составляет 64 Гб. Расширить хранилище можно с помощью слота для 2,5 дюймового накопителя.

Для подключения устройств есть USB порты 3.0, 2.0 и Type-C. С помощью кабеля mini HDMI ноутбук можно подключить к монитору. Установлена операционная система Windows 10 Pro. В комплекте с устройством покупатель получает чехол, салфетку для протирания экрана и шторку для камеры.

Ноутбук Prestigio Smartbook 141 C5 доступен в продаже по цене от 22 990 руб.
Комментарии и отзывы Prestigio Smartbook 141 C5
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