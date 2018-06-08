Prestigio анонсировала бюджетный смартфон с поддержкой 4G Prestigio Muze X5 LTЕ

Международный бренд Prestigio, один из лидеров по производству портативной электроники, представил Prestigio Muze X5 LTЕ — бюджетный смартфон с поддержкой сетей 4G.У смартфона стильный дизайн и высокая производительность. Четырёхъядерный процессор и операционная система Android 7.0 Nougat позволяют быстро и легко выполнять повседневные задачи. Заряда батареи Prestigio Muze X5 LTЕ хватает надолго благодаря высокой энергоэффективности смартфона и режиму Doze.

С HD IPS экраном в пять дюймов будет удобно работать в интернете, просматривать фото и видео, а также редактировать изображения. Современная камера в 8 МП обеспечит высокое качество съемки при любом уровне освещения.Смартфон надежно защищен корпусом из высокопрочного пластика с металлической рамкой, а глянцевое покрытие дополняет изогнутое 2.5D стекло экрана. Дизайн отражает современные технологические тренды. Устройство подойдет не только любителям инновационного дизайна, но и ценителям минимализма и классики.

Prestigio Muze X5 LTЕ — доступный смартфон для активных пользователей скоростного интернета, которые ценят высокое качество и инновационный дизайн.