Prestigio представили Wize Q3 — новую модель бюджетного безрамочного смартфона.

2018-06-08, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Prestigio Wize Q3 ; [45]
Международный бренд Prestigio, один из лидеров по производству портативной электроники, представил Prestigio Wize Q3 — доступный смартфон формата Full screen. Модель оснащена 5-дюймовым безрамочным экраном с соотношением сторон 18:9, что позволяет в полной мере оценить высокое качество изображения.
Prestigio Wize Q3 порадует пользователей стильным дизайном и высокопроизводительным процессором. Устройство имеет высокопрочный гладкий корпус и изогнутое 2.5D стекло. Четырёхъядерный процессор и 1 ГБ оперативной памяти помогут в решении повседневных задач.

Новинка также оснащена обновленной версией Android 7.0 Nougat, которая позволит оперативно получать уведомления и обновлять систему. Батарея на 2000 мАч и умный режим энергосбережения Doze обеспечат длительную бесперебойную работу с приложениями. Смартфон поддерживает две SIM-карты, что поможет сократить затраты на связь, отдельно используя интернет и звонки у разных операторов.

Создавать четкие и яркие фото при любом освещении стало как никогда просто благодаря основной камере в 8 МП, автофокусу и мощной вспышке. Устройство уже доступно в четырех цветах: черном, золотом, красном и синем.
Prestigio Wize Q3 — смартфон для людей, которые предпочитают стильные девайсы на базе новых технологий по выгодной цене.

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