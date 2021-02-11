Prestigio выпустила ноутбук Smartbook 133 C4

Компания Prestigio выпустила на рынок стильный, легкий и быстрый ноутбук Smartbook 133 C4. Модель представлена в двух цветах: серебристом и темно-сером. Клавиатура ноутбука с подсветкой для комфортной работы в темное время суток.

Ноутбук идеально подходит для работы в офисе и учебы. Он оснащен двухъядерным процессором AMD A4-9120E с частотой до 2,2 ГГц, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Полного заряда хватает на 6 часов воспроизведения видео благодаря батареи на 4800 мАч.

Prestigio Smartbook 133 C4 оснащен 14,1-дюймовым экраном. Поставляется ноутбук уже с установленной ОС Windows 10 Pro. Толщина устройства составляет 2 см, а вес 1,3 кг. Доступные разъемы: HDMI, USB 3.0, USB 2.0, USB Type-C и 3,5 мм аудиоразъем.

Ноутбук Prestigio Smartbook 133 C4 доступен в продаже по рекомендованной цене 26990 рублей.
Комментарии и отзывы Prestigio Smartbook 133 C4
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