Презентации новых iPhone

По данным Bloomberg, Apple работает над новыми планшетами. Издание сообщает, что новые iPad Pro получат ту же систему тройных камер, что и iPhone XI Pro. Обычный 9,7-дюймовый iPad будет заменён на новую 10,2-дюймовую модель.Система распознавания лиц Face ID в новых iPhone будет доработана. Журналисты обещают более широкий угол обзора, так что пользователи смогут разблокировать даже лежащий на столе перед ними смартфон. Кроме того, Face ID сможет срабатывать под разными углами.Относительно внешнего вида гаджетов в Bloomberg отметили, что некоторые цвета грядущих iPhone получат матовую отделку, как сообщалось ранее. Преемник iPhone XR получит новый зелёный цвет корпуса. Водостойкость также будет улучшена. Главным изменением станет тройная камера с новым сверхшироким объективом. Сообщается, что смартфоны смогут одновременно снимать по три кадра на каждую камеру, а затем объединять их в один снимок с более высоким разрешением. Кроме того, заявлено улучшение качества съёмки при недостаточном освещении. Пользователи также смогут кадрировать и обрезать уже готовые фотографии без потери важных деталей. Эта функция будет называться Smart Frame.