Презентация прошивки MIUI 11 ожидается 5 сентября

В ближайшее время Xiaomi должна выпустить новую версию своей фирменной оболочки — MIUI 11. И фанаты уже разузнали дату анонса прошивки.

Внимательно изучив страницу MIUI в. китайской соцсети Weibo, любознательные пользователи нашли там предполагаемую дату официального анонса — 5 сентября.

Правда, пока никаких других подробностей и официальной информации нет.

Зато сегодня у MIUI 11 день рождения: оболочка была представлена ровно 9 лет назад, 16 августа 2010 года. По этому случаю Xiaomi решила провести мероприятие, на котором расскажут о MIUI, ее распространении и добавят немного статистики. Скорее всего, затронут и вопрос выхода MIUI 11.

В новой фирменной прошивке MIUI 11 компания Xiaomi обещает улучшить производительность и уменьшить количество рекламы, также будет необычная функция — предупреждение о землетрясении. В сети уже даже появился список смартфонов, которые получат свежую прошивку.