Презентован бюджетный смартфон Realme C3 с батареей на 5000 мАч

Сегодня был представлен прямой конкурент смартфона Redmi 9A - Realme C3. Итак, новинка оснастилась 6,5-дюймовый дисплеем со врезанной селфи-камерой, чипстетом MediaTek Helio G70, 3-4 ГБ ОЗУ, 32-64 ГБ флеш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп, батареей на 5000 мАч (до 30 часов работы в режиме ожидания), а также обратной проводной зарядкой. Главным преимуществом стало то, что аппарат из коробки получил оболочку Realme UI. Конфигурация памяти 3/32 ГБ обойдется в $98, а 6/64 в $112. Старт продаж намечен на 14 февраля.