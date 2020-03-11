Презентован бюджетный смартфон Vivo V19

2020-03-11, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Vivo V19; [90]
Сегодня на рынке официально был анонсирован недорогой смартфон Vivo V19 о котором было множество различных слухов в последнее время. Новинка оснастилась 6,44- дюймовым Super AMOLED экраном разрешением Full HD+ (2400:1080 пикселей) со врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, квадрокамерой модулями на 48, 8 Мп и двумя на 2 Мп, однокристальной системой Snapdragon 675, 8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4500 мАч, слотом microSD, портом USB Type-C, а также OC Funtouch OS 10 на базе Android 10. Цена на гаджет будет начинаться с $300.

Кроме этого, в базе Geekbench обнаружились сведения о странном устройстве Vivo 1933. Тестируемый образец был оснащен восьмиядерной системой Snapdragon 710 и 8 ГБ оперативной памяти. Возможно, к анонсу готовится новый аппарат на базе модели Vivo Z5x.


Комментарии и отзывы Vivo V19
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