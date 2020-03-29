Презентован люксовый смартфон 8848 M6 с двумя экранами

Сегодня на рынке был анонсирован флагманский смартфон компании Eben под названием 8848 M6 корпус которого выполнен из люксовых материалов. Новинку оснастили 6,01-дюймовым AMOLED дисплеем (2160:1080 пикселей), дополнительным 1,19-дюймовым AMOLED дисплеем, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 865, сканером лица, основной тройной камерой на 64, 13 (телевик) и 2 Мп, дактилоскопом на лицевой панели, батареей на 4380 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт, модулем бесконтактных платежей NFC, 8/12 ГБ оперативной памяти, встроенной 256 либо 512 либо 1024 ГБ памяти, а также операционной ситнику Android 10.