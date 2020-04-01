Презентован недорогой смартфон Vivo S6 5G с квадрокамерой

Сегодня на рынке был анонсирован смартфон Vivo S6 5G, который обойдётся покупателям в $380. Новинку оснастили 6,44-дюймовым AMOLED экраном (2400:1080 точек), 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, платформой Exynos 980, основной каморой с четырьмя модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, а также батареей на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Размеры гаджета составляют 161,2 х 74,7 мм, толщина 8,7 мм, ну а весит смартфон 181 г. В наличии будут представлены три расцветки: чёрная и два градиентных.