Презентован российский защищенный смартфон MIG S6 за 69 419 рублей

Сегодня был анонсирован российский смартфон MIG S6 компании Mobile Inform Group. Гаджет был оценен в немаленькие 69 419 рублей. Ключевой особенностью данного устройства является его большая защищенность от воздействий внешней среды за счёт IP67 и морозостойкой батареи на 5000 мАч. Новинка характеризуется 6-дюймовым дисплеем (1440:720 точек), платформой Snapdragon 450 или Snapdragon 632 (в зависимости от версии), 4 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ флеш-памяти, основной 13-Мп камерой, селфи-камерой на 5 Мп, OC Android 9, Bluetooth 4.2, GPS/ГЛОНАСС и NFC.