Презентована дизайнерская версия умных часов Xiaomi Watch Color

Сегодня на рынке были официально анонсированы новые часы Xiaomi Watch Color Keith Haring Edition, которые обойдутся в 127 долларов( оригинальные Xiaomi Watch Color стоят $115). Новая версия была сделана при участии американского художника Кита Харинга. При покупке покупатели получат два сменных ремешка, а также уникальные обои, которые созданы художником. Напомним, что умные часы характеризуются 1,39-дюймовым OLED экраном (454:454 точек), адаптером Bluetooth 5.0 и батареей на 420 мАч. Также часы имеют влагозащиту 5ATM, большое количество режимов тренировки, голосовой помощник и модуль бесконтактных платежей NFC.