Презентованы самые доступные смартфоны с 90-герцевым экраном

2020-03-05, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Realme 6 ; [70]
Сегодня на рынке были анонсированы бюджетные смартфоны Realme 6 и 6 Pro, которые стали самыми дешёвыми смартфонами с 90-герцевыми экранами. Приобрести их можно за $175 и $230 соответственно. Смартфон Realme 6 получил 6,5-дюймовый Full HD+ экран с частотой 90 Гц, однокристальную систему MediaTek Helio G90T, дактилоскоп на боковой грани аппарата, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, от 64 до 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор на 4300 мАч, поддержка 30-Вт зарядки, квадрокамеру с главным модулем на 48 Мп, также фронтальную камеру на 16 Мп и OC Android 10 с оболочкой Realme UI. Что по габаритам, то тут 162,1 х 74,8 х 9,6 мм при массе 191 г. В наличии представлено две расцветки: перламутровая и синяя.

Realme 6 Pro оснастился в свою очередь более крупным 6,6-дюймовым дисплеем, чипсетом Snapdragon 720G, 6 ГБ оперативной памяти, той же батареей на 4300 мАч и поддержкой 30-Вт зарядки, квадрокамерой уже с 20-кратным зумом, двойной фронтальной камерой на 8 Мп. Габариты составляют 163,8 х 75,8 х 8,9 мм, а масса 202 г. На выбор есть два цвета: синий и оранжевый.


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