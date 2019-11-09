Прием заявок на Huawei Nova 5T в России

Компания Huawei объявила о том, что 11 ноября в 11:00 по Москве стартует прием российских предзаказов смартфона Huawei Nova 5T. На данный момент цена не известна.

Напомним, что новинка характеризуется 6,26-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей, 32-Мп фронтальной камерой, квадрокамерой с главным 48 Мп датчиком, 16-Мп сверхширокоугольным модулем и двумя 2 Мп вспомогательными датчиками, производительным процессором Kirin 980, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x RAM, 128 ГБ встроенной памяти, боковым сканером отпечатков пальцев, симметричным портом USB Type-C и аккумулятором ёмкостью 3700 мАч.