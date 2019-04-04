Приложение Facebook больше не доступно для Windows Phone

Facebook прощается приложением для Windows Phone, включая Messenger, Instagram и оригинальное приложение Facebook.

Представитель Microsoft подтвердил, что Facebook прекращает поддержку своих приложений на Windows Mobile, начиная с 30 апреля. Пользователям Windows Phone придется пользоваться Facebook или Instagram через браузер телефона. Microsoft объявила об официальном закрытии Windows Phone еще в 2016 году из-за расплывчатых продаж. Он прекратил выпуск обновлений безопасности и программного обеспечения в декабре 2018 года.