Приложение Health Mate появилось в AppGallery

Компания Huawei анонсировала новое дополнение к своему быстрорастущему ассортименту приложений для здоровья и благополучия. Huawei добавили приложение Health Mate в AppGallery в рамках партнерства с Withings.

Withings - это французская компания в области медицинских технологий. Теперь китайский технологический гигант заключил партнерское соглашение с Withings, чтобы внедрить популярное приложение Health Mate в платформу AppGallery.

Приложение предназначено для отображения настраиваемой информации для пользователя, а также персонализированных сообщений и советов, основанных на их записанных данных и состоянии здоровья. Приложение также может проинформировать пользователя о любых нарушениях здоровья, чтобы они могли принять надлежащие профилактические меры.

Ещё приложение Health Mate полностью интегрировано с продуктом Withings и может отслеживать физическую активность и сон пользователей, а также другие важные показатели. Это позволит пользователям улучшить свои фитнес-программы и даже отслеживать тенденции и свой прогресс.

Комментарии и отзывы Huawei Health Mate
Новости:
iPhone 13 Porduct Red показали на видео

В сети появились изображения и видео со смартфоном iPhone 13 Product Red, выход которого ожидается грядущ...
OPPO Find X2 Lite получил стабильную версию ColorOS 11 на базе Android 11

Компания OPPO не так давно выпустила стабильное обновление ColorOS 11 для смартфона Find X2 Neo. Теперь ж...
Флагман LG V70 показали на рендере

Сегодня стало известно, что к июлю компания LG закроет подразделение, отвечающее за выпуск смартфонов. Вп...
Смартфон Realme V13 получит 90-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Realme V13, официальная презентация которого запла...
iPhone 13 может обойтись без выреза в дисплее

На просторах интернета уже какое-то время ходит информация о том, что компания Apple работает над новым п...
Лучший FM-трансмиттер. Defender RT-FunkЛучший FM-трансмиттер. Defender RT-Funk
Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкойОбзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканерОбзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер
Обзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашейОбзор Polaris PMC 0526 IQ Home. Мультиварка с Алисой, су-вид и керамической чашей
Qualcomm делает свою игровую консоль в д...
Qualcomm делает свою игровую консоль в дНедавно слитая инсайдерами информация демонстрирует, что Qualcomm создает игровую консоль, которая будет ...
Lenovo готовит Legion Pro 2...
Lenovo готовит Legion Pro 2Lenovo только что анонсировала свой будущий игровой смартфон на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. А...
Poco X3 Pro уже появился у российского р...
Poco X3 Pro уже появился у российского рВ каталоге одного из неофициальных ритейлеров Xiaomi появились страницы новеньких смартфонов Poco F3 и Po...
Монитор BenQ Mobiuz EX3415R имеет частот...
Монитор BenQ Mobiuz EX3415R имеет частотНа сайте BenQ появилась и почти сразу же была удалена информация об ультраширокоформатном геймерском мони...
Представлен 280-Гц монитор Acer Nitro XV...
Представлен 280-Гц монитор Acer Nitro XVКомпания Acer пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Nitro XV252Q Z, которая получила 24,5-дюймо...
Сбер выпустила смарт-лампу и смарт-розет...
Сбер выпустила смарт-лампу и смарт-розетСбер выпускает устройства для умного дома под брендом Sber. Смарт-лампа и смарт-розетка интегрирована с в...
Обзор Arctic BioniX P120 A-RGB. Вентилят...
Обзор Arctic BioniX P120 A-RGB. ВентилятВентиляторы от Arсtic хорошо зарекомендовали себя в недорогом ценовом сегменте. До недавнего времени они ...
Sony анонсировала PlayStation VR нового ...
Sony анонсировала PlayStation VR нового Sony анонсировала консоль PlayStation 5 в прошлом году вместе с рядом новых аксессуаров, таких как беспро...
Настольные мини-ПК ASUS PN41 готовы к вы...
Настольные мини-ПК ASUS PN41 готовы к выСетевые источники сообщают о скором выходе мини-ПК ASUS PN41, который будет построен на аппаратной платфо...
Обновление DayZ ver. 1.11 добавляет ново...
Обновление DayZ ver. 1.11 добавляет новоРазработчик Bohemia Interactive объявил о выпуске обновления для DayZ. Ver. 1.11 исправляет множество оши...
Новый трейлер Persona 5 Strikers демонст...
Новый трейлер Persona 5 Strikers демонстЯпонский разработчик Atlus выпустила игровой трейлер к игре Persona 5 Strikers, в котором продемонстриров...
Генеральный директор Xiaomi намекнул на ...
Генеральный директор Xiaomi намекнул на Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь, подтвердил, что компания готовится к запуску долгожданног...
Обзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесейОбзор Hyundai HYM-S6551. Планетарный миксер для теста, кремов и жидких смесей
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышкиОбзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки
Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкой
Обзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеемОбзор Amazfit GTS 2e. Среднебюджетные часы с AMOLED дисплеем
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor