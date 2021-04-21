Приложение Health Mate появилось в AppGallery

Компания Huawei анонсировала новое дополнение к своему быстрорастущему ассортименту приложений для здоровья и благополучия. Huawei добавили приложение Health Mate в AppGallery в рамках партнерства с Withings.

Withings - это французская компания в области медицинских технологий. Теперь китайский технологический гигант заключил партнерское соглашение с Withings, чтобы внедрить популярное приложение Health Mate в платформу AppGallery.

Приложение предназначено для отображения настраиваемой информации для пользователя, а также персонализированных сообщений и советов, основанных на их записанных данных и состоянии здоровья. Приложение также может проинформировать пользователя о любых нарушениях здоровья, чтобы они могли принять надлежащие профилактические меры.

Ещё приложение Health Mate полностью интегрировано с продуктом Withings и может отслеживать физическую активность и сон пользователей, а также другие важные показатели. Это позволит пользователям улучшить свои фитнес-программы и даже отслеживать тенденции и свой прогресс.