Приложение Zoom для Apple Silicon M1 выйдет к праздникам

Изначально разработанный для серьезных встреч, Zoom быстро стал самым популярным приложением для видеоконференцсвязи. Чтобы закрепить своё положение на рынке, разработчики даже решили отказаться от лимита в 40 минут на бесплатном аккаунте, дабы дать пользователям перед праздниками поговорить со своими родственниками. Еще один шаг, который компания предпринимает, — реализация нативной версии своего приложения для новых компьютеров на Mac M1 от Apple. Для ясности, Zoom уже давно доступен на MacBook M1, но только при помощи эмуляции. Приложение, конечно, было разработано для компьютеров Mac на базе Intel, но оно может работать на Apple Silicon M1 через эмуляцию Rosetta. В обновлении, которое выйдет сегодня, новая «родная» версия Zoom будет доступна для компьютеров Apple нового поколения.