Пример работы камеры ночного видения в Ulefone Armor 11 5G

Одной из главных особенностей недавно представленного смартфона Ulefone Armor 11 5G стала камера ночного видения. Сегодня китайский производитель опубликовал видео, в котором новинку сравнивают с iPhone 12 и Xiaomi Mi 10 Ultra по качеству ночной съемки. Разумеется, камера ночного видения в Armor 11 5G превзошла ночной режим в iPhone 12 и Xiaomi Mi 10 Ultra не только при видеосъемке, но и в режиме фото.

Напомним, что смартфон оснастили пентакамерой с главным модулем на основе 48-Мп датчика Sony IMX582 и 20-Мп камерой ночного видения, а также селфи-камерой разрешением 16 Мп.
Комментарии и отзывы Ulefone Armor 11 5G
Обзоры:
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Новости:
Смартфон ZTE Axon 30 Pro 5G появится в России

ZTE готовит преемника прошлогоднему смартфону Axon 20 5G. В 2021 году компания выпустит ZTE Axon 30 Pro 5...
Sony Xperia Pro вскоре поступит в продажу

В прошлом году Sony представила смартфоны Sony Xperia 1 II, Xperia 10 II и Xperia Pro в феврале. В то вре...
ZTE Axon 30 Pro первым получит камеру на 200 Мп

Сетевые источники сообщают о том, что флагманский смартфон ZTE Axon 30 Pro получит первую на рынке камеру...
Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54Обзор HIPER TWS Pull. Беспроводные наушники с IP54
Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794Лучшие графические планшеты. Trust Panora 21794
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеемОбзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеем
Обзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор NAVITEL R250 DUAL. Видеорегистратор с двухканальной съемкой
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GBЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Poco X3 NFC 6/128GB
Samsung Galaxy S21 замечен на Geekbench ...
Samsung Galaxy S21 замечен на Geekbench Ожидается, что в новом смартфоне будут использоваться два разных чипа в зависимости от региона, такие как...
Смартфон Tianyi №1 5G поступил в продажу...
Смартфон Tianyi №1 5G поступил в продажуВ прошлом месяце China Telecom анонсировала свой смартфон Tianyi №1 5G по доступной цене 153 доллара США....
Лучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend ...
Лучшие метеостанции. BRESSER TemeoTrend Домашние метеостанции — это компактные приборы используемые для определения климатических показателей как...
Samsung Galaxy M12 получил сертификацию ...
Samsung Galaxy M12 получил сертификацию В списке NBTC указано, что телефон Samsung SM-M127F / DS поступит на рынок как Galaxy M12. Также ранее см...
SilverStone представила блок питания ET5...
SilverStone представила блок питания ET5SilverStone расширяет ассортимент блоков питания. Новый блок питания ET500 ARGB разработан как бюджетная ...
Карта Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Ed...
Карта Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura EdСетевые источники сообщили о скором выходе видеокарты Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Edition, которая си...
Просочившиеся изображения складного смар...
Просочившиеся изображения складного смарЗа последние года в индустрии высоких технологий наблюдается постепенное распространение складных телефон...
Xiaomi Mi 11 уже можно предзаказать...
Xiaomi Mi 11 уже можно предзаказатьXiaomi готова стать первым производителем, который выпустит новый смартфон на новейшем чипсете Qualcomm —...
Samsung Galaxy Z Flip 3 получит батарею ...
Samsung Galaxy Z Flip 3 получит батарею Сетевые источники поделились подробностями о складном смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 3, выход которого о...
Генеральный директор Xiaomi намекнул на ...
Генеральный директор Xiaomi намекнул на Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь, подтвердил, что компания готовится к запуску долгожданног...
Thermaltake представила вентилятор Tough...
Thermaltake представила вентилятор ToughThermaltake представила новый вентилятор с высоким статическим давлением. Toughfan 12 Turbo - 120 мм вент...
Xiaomi Mi 6X получил обновление MIUI 12...
Xiaomi Mi 6X получил обновление MIUI 12Смартфон Xiaomi Mi 6X получил обновление MIUI 12. ...
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Обзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часаОбзор JBL Tune 125 TWS. Беспроводные затычки с автономностью на 32 часа
Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусомОбзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом
Обзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900XОбзор ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero. Материнская плата для AMD Ryzen 9 5900X
Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офисаОбзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor