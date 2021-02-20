Пример работы камеры ночного видения в Ulefone Armor 11 5G

Одной из главных особенностей недавно представленного смартфона Ulefone Armor 11 5G стала камера ночного видения. Сегодня китайский производитель опубликовал видео, в котором новинку сравнивают с iPhone 12 и Xiaomi Mi 10 Ultra по качеству ночной съемки. Разумеется, камера ночного видения в Armor 11 5G превзошла ночной режим в iPhone 12 и Xiaomi Mi 10 Ultra не только при видеосъемке, но и в режиме фото.

Напомним, что смартфон оснастили пентакамерой с главным модулем на основе 48-Мп датчика Sony IMX582 и 20-Мп камерой ночного видения, а также селфи-камерой разрешением 16 Мп.