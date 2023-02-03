Примеры фото со всех камер Samsung Galaxy S23 Ultra

Авторитетный инсайдер Ice Universe продолжает делиться фотографиями, сделанными на представленный пару дней назад смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra. На этот раз нам предлагают оценить возможности всех камер флагмана. Фото сделаны на сверхширокоугольный модуль (0,6х), основной, а также на два модуля с телеобъективами и 3-, 10-, 30- и 100-кратным зумом соответственно. Напомним, что в Galaxy S23 Ultra используется квадрокамера с модулями разрешением 200 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный оптический зум).

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