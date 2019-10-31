Примеры ночных фото со 108-Мп камеры Xiaomi Mi Note 10

2019-10-31, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Note 10; [79]
Главной особенностью еще не представленного смартфона Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC 9 Pro) станет его основная камера с пятью модулями. Вчера мы могли оценить детализацию 108-Мп главного модуля и портретные фотографии, сделанные на соответствующий 12 Мп модуль, а сегодня сетевой инсайдер @AndroidSaint опубликовал ночное фото, сделанное на главную камеру со 108 Мп датчиком. Второе изображение представляет собой фрагмент оригинального снимка. Камере стоит отдать должное, даже темное время суток она сохраняет детализацию. Напомним, что официальный анонс Xiaomi Mi Note 10 состоится 5 ноября, а европейский дебют смартфона ожидается 14 ноября.


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