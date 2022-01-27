Прошлогодний флагман Meizu 18 Pro подешевел в Китае

Компания Meizu снизила цены на свои смартфоны в преддверии местного Нового года. С 27 января по 7 февраля Meizu 17 будет стоить 345 долларов, Meizu 18 Pro – от 550 долларов, Meizu 18s – от 490 долларов, а Meizu 18s Pro – 630 долларов.

Напомним, что Meizu 18 Pro оснащается мощным процессором Snapdragon 888, 6,7-дюймовым экраном Samsung AMOLED E4 с поддержкой HDR10+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, флеш-памятью UFS 3.1 и ОЗУ LPDDR5, модулями Wi-Fi 6E и NFC, крупной тепловой трубкой, быстрой зарядкой мощностью 40 Вт и поддержкой беспроводной зарядки, батареей ёмкостью 4500 мАч, селфи-камерой разрешением 44 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 50 Мп, 32 Мп (сверхширик), 8 Мп (телефото с 3-кратным оптическим зумом), модулем 3D ToF и оптической стабилизацией.