Проблема с экраном Samsung - как дешево отремонтировать?

Телефоны, планшеты Samsung одни из самых продаваемых в стране. Связано это с тем, что у производителя есть устройства самого различного ценового диапазона от дорогих устройств стоимостью свыше тысячи долларов, так и дешевых стоимостью в районе ста пятидесяти долларов США. Как следствие, многие их роняют, подвергают различным внешним воздействиям и их экраны подобного отношения не выдерживают - трескаются. В данной заметке разберем, что делать, если у вас проблемы с экраном у гаджета Samsung.

Во-первых, определитесь проблема у всего дисплейного блока или только с защитным стеклом. Если официальный сервисный центр Samsung готов менять только дисплей в сборе, то частные крупные сервисные центры готовы заменить только защитное стекло у многих гаджетов. Для того чтоб узнать есть ли у вас в городе подобные сервисные центры достаточно ввести запрос "Замена экрана Samsung J5 2017. Сервис Самсунг Киев" в ту поисковую систему, которой вы пользуетесь и вы получите ответ. Естественно, вы должны указать свою модель телефона и тот город который вас интересует, вместо указанных Samsung J5 2017 и Киева. Мелкие сервисные центры не занимаются заменой стекол, так как для этого необходимо иметь специальный фен для снятия стекла и специальное оборудование для приклеивание нового стекла. Неправильно приклеенное стекло повредит сам дисплей, либо создаст проблемы при работе сенсорного модуля.

Во-вторых, если проблема связана с выгоранием дисплея гаджета Samsung, что бывает с некоторыми экземплярами дисплеев Super AMOLED, то вам необходимо убедиться в наличии гарантии на купленный гаджет. При наличии гарантии смело обращайтесь в сервисный центр и вам заменят дисплей на новый. Как правило, осуществляется эта процедура в течение одного часа при условии наличия дисплея на складе. Если гарантии нет, то увы - замена только за свой счет.