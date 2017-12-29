Процессор Exynos 9810 для Samsung Galaxy S9 представят на CES 2018

Недавно компания Samsung заявила, что топовый процессор Exynos 9810 станет вторым поколением 10-нм архитектуры с улучшенным энергопотреблением, приростом производительности и увеличенной скоростью передачи данных по LTE. Сегодня корейский гигант опубликовал тизер презентации изделия, на котором будут работать флагманские смартфоны Galaxy S9, Galaxy S9+ и Galaxy Note 9. Как и предполагалось, мероприятие пройдет 4 января, в преддверии выставки СES 2018, которая пройдет в Лас-Вегасе с 9 по 12 января. Там же Samsung покажет демонстрационные версии.