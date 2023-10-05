Процессор Samsung Exynos 2400 показали в бенчмарке

Но не стоит сразу огорчаться, так как здесь следует учесть несколько моментов. Для начала нужно отметить, что и процессор Exynos 2400, и смартфон Galaxy S24 являются неанонсированными продуктами, поэтому фактическая производительность при запуске, скорее всего, будет выше, а сейчас это от силы инженерные образцы, которые ещё не настроили для конечного пользователя. С другой стороны, честнее будет сравнивать процессор Samsung с чипом Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, который предположительно будет выпущен в конце этого месяца, и там разрыв может быть даже больше. Но если производительность разработки Samsung будет на адекватном уровне, то это вполне может сработать для конечного пользователя, который не заметит разницу в 10%.