Процессор Samsung Exynos 2400 протестировали в бенчмарке

Появились новые результаты бенчмарков процессора Exynos 2400, на этот раз из базы данных Geekbench. Как и предыдущие показатели, которые мы видели немного ранее от инсайдеров, грядущая система на кристалле компании Samsung оправдывает свою репутацию и показывает результаты, близкие к Apple M2, который предназначен для мощных планшетов и ноутбуков. Ранее мы были впечатлены слухами о возможности Exynos 2400 работать на 30% быстрее, чем A16 Bionic и Snapdragon 8 Gen 2 в многопоточных результатах Geekbench 5, и теперь мы бы действительно хотели увидеть доказательства работы этого процессора в реальных тестах, потому что результаты бенчмарков впечатляют. Если верить информации инсайдеров, процессор Exynos 2400 набрал 26 829 баллов при тактовой частоте 1 756 МГц. Это просто безумная производительность для процессора, который создают для смартфонов. Для примера — MacBook Air с чипом M2 набрал 27 735 баллов в том же бенчмарке.

Хотя инсайдер, который опубликовал данную информацию, не уточняет, какая версия бенчмарка использовалась для тестирования Exynos 2400, его ранее опубликованные результаты были получены в Geekbench 5, поэтому вероятно, что результаты OpenCL были получены в том же бенчмарке. В предыдущем Vulkan-тесте графика Xclipse 940 процессора Exynos 2400 чуть-чуть обогнал Snapdragon 8 Gen 3, но здесь стоит отметить, что новый чип от Qualcomm ещё не вышел в релиз и говорить о его производительности пока что немного странно. Будем ждать релиза.
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