Процессор Snapdragon 8 Gen 2 будет поддерживать спутниковую связь

Примерно за полгода до того, как компания Apple официально анонсировала свои смартфоны iPhone 14, по сети ходили слухи о том, что производитель планирует реализовать спутниковую связь на новых гаджетах. Безусловно, это многим показалось классным решением, потому что технология интересная и заслуживает внимания, но на деле оказалось, что гаджет может просто передавать сигнал бедствия и не более того. Всё же для реализации спутниковых звонков нужно иметь куда более производительное железо, да и антенну более мощную. Но сегодня появилась информация, что компания Qualcomm нашла партнёров, вместе с которыми она должна реализовать поддержку двустороннего обмена сообщениями на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2 в новых смартфонах.

Пока что это только планы на будущее и говорить сейчас о каких-либо возможностях общения посредством данной технологии рано. При этом нужно понимать, что пользователи в целом не обмениваются текстовыми сообщениями вообще — сейчас все общаются в мессенджерах, социальных сетях и специальном софте. Соответственно, технология хотя и позволит с комфортом общаться с другими пользователями, но говорить о каких-то серьёзных переменах на рынке пока что не стоит. Пока сотовая связь станет для нас стандартом, пройдёт ещё очень много лет, особенно с учётом того, что для этого нужно вывести на орбиту массу спутников и потом настраивать их, чтобы они работали постоянно и не выходили из строя, превращаясь в космический мусор.