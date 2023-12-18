Процессор Snapdragon X Elite оказался мощнее решения от Apple

Десктопный процессор для ноутбуков Snapdragon X Elite был анонсирован в конце октября, и вскоре после этого компания Apple ответила потенциальным конкурентам своими первыми процессорами на технологическом процессе в 3 нм — M3, M3 Pro и M3 Max. Вскоре после этого представители Qualcomm смело заявили, что их решение на 21 процент быстрее M3 в многопоточных тестах производительности. Это довольно интересное заявление, ведь одно дело победить в одноядерном тесте, но совсем другое — в многопоточных вычислениях. Дело в том, что на изображении, опубликованном информационным изданием Digital Trends, видно, что Snapdragon X Elite получает в многопоточном тесте результат в 15 300 баллов, тогда как M3 отстаёт от процессора компании Qualcomm со значением в 12 154 балла. Тест проводился в рамках бенчмарка Geekbench 6, но представители компании Qualcomm в результатах опустила один важный момент — они не уточнили предел мощности Snapdragon X Elite.

Ведь нужно понимать, что у каждого процессора есть предел потребляемой мощности, который позволяет его ядрам работать на более высоких тактовых частотах, но за счёт большего энергопотребления. В случае с процессором Snapdragon X Elite пользователь получает два предела мощности — 23 Вт и 80 Вт. Соответственно, хотя 80 Вт энергопотребления, безусловно, увеличивают многопоточную производительность, это происходит за счёт избыточного нагрева и резкого повышения температуры. Охлаждать такой чип в ноутбуке будет невозможно.
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