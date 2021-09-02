Процессор для умных часов от Samsung оказался гораздо мощнее Qualcomm

Запуск Galaxy Watch 4 помимо новых функций и возможностей стал презентацией ещё и нового процессора Exynos, предназначенного для носимых устройств. Exynos W920, построенный по 5-нм техпроцессу, обещает стать самой мощной и наиболее энергоэффективной платформой для умных часов на сегодняшний день, хотя в любом случае она доступна только для умных часов Samsung. Ожидается, что Qualcomm скоро ответит на новый процессор релизом своего процессора Snapdragon Wear 5100, но, судя по новой, но неофициальной информации, он может оказаться неудачным по крайней мере в одном аспекте. Согласно информации издания WinFuture, Snapdragon Wear 5100 будет использовать четыре ядра Cortex-A53, аналогично Snapdragon Wear 4100/4100+, хотя точные тактовые частоты не сообщаются.

Это означает, что он по-прежнему будет использовать 12-нм техпроцесс с низким энергопотреблением в качестве носимого чипсета прошлого года, который технически будет отставать от Exynos W920 с точки зрения производительности и энергоэффективности. Это не означает, что новый процессор не получит важных обновлений. Он, по-видимому, сможет поддерживать больше и более быструю оперативную память, до 2 ГБ LPDDR4X, плюс встроенное хранилище на 8 ГБ и 16 ГБ, но ничего невероятного в этом плане не будет. Соответственно, новые умные часы получат новый процессор, который на деле от предыдущего почти не будет отличаться, да и главному конкуренту в плане возможностей проиграет в пух и прах.