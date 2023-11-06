Процессоры Apple M3 во многом разочаровали журналистов

Совсем недавно компания Apple представила сразу три процессора, которые производятся по техпроцессу 3 нм. Речь идёт про базовый процессор M3, а также его улучшенные версии M3 Pro и M3 Max. Правда, по словам крупных западных изданий и журналистов, лишь два процессора из трёх можно назвать разумным решением за свои деньги, потому что одна новинка оказалась просто ужасной в плане производительности и не заслуживает внимания от слова совсем. Дело в том, что процессор M3 Pro получил множество негативных отзывов отзывов, так как процессор получился хуже предшественника и у него нет ничего нового кроме технологического процесса производства.

По словам специалистов, базовый процессор с 8-ядерным центральным процессором и 10-ядерной графикой представляет собой весьма внушительный апгрейд по сравнению с базовым процессором M1, но при этом процессор не предоставляет такого прироста производительности, чтобы у пользователя с ноутбуком на М1 была необходимость резко обновлять своё гаджет. При этом процессор M3 Pro лишь немного быстрее M2 Pro в определённых сценариях, имея довольно скромное преимущество в 6 процентов в тесте многозадачности Geekbench 6. Всё дело в отсутствии двух производительных ядер, которые заменили энергоэффективными ядрами, что негативно сказывается на возможностях чипа даже с новой архитектурой. Так что пользователям придётся неплохо потрудиться в процессе выбора нового ноутбука, потому что свежие новинки выглядят странно.