Процессоры Apple M3 во многом разочаровали журналистов

По словам специалистов, базовый процессор с 8-ядерным центральным процессором и 10-ядерной графикой представляет собой весьма внушительный апгрейд по сравнению с базовым процессором M1, но при этом процессор не предоставляет такого прироста производительности, чтобы у пользователя с ноутбуком на М1 была необходимость резко обновлять своё гаджет. При этом процессор M3 Pro лишь немного быстрее M2 Pro в определённых сценариях, имея довольно скромное преимущество в 6 процентов в тесте многозадачности Geekbench 6. Всё дело в отсутствии двух производительных ядер, которые заменили энергоэффективными ядрами, что негативно сказывается на возможностях чипа даже с новой архитектурой. Так что пользователям придётся неплохо потрудиться в процессе выбора нового ноутбука, потому что свежие новинки выглядят странно.