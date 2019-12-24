Процессорный кулер Deepcool Gammaxx GTE V2 получил белую расцветку

Компания Deepcool пополнила ассортимент компьютерных охладителей новой версией модели Gammaxx GTE V2, которая отличается белой расцветкой. Естественно, хромированные пластины алюминиевого радиатора и четыре 6-мм медные тепловые трубки, контактирующие с процессором, сохранили свой изначальный цвет. Также новинка характеризуется 120-мм вентилятором с гидроподшипником с подключением к четырехконтактному разъему, скоростью вращения 500-1650 об/мин, потоком воздуха 110 м3/ч, максимальным уровнем шума 27,8 дБА, габаритами 129:77:157,5 мм и массой в 650 граммов. Кулер совместим с разъемами Intel LGA115x и AMD AM4.