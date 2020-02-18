Процессорный охладитель be quiet! Shadow Rock 3 оценен в $50

Компания be quiet! Объявила о скором начале продаж процессорного охладителя Shadow Rock 3, который может похвастаться отводом до 190 Вт тепловой энергии. Новинка характеризуется несимметричным расположением рёбер радиатора относительно основания, пятью 6-мм тепловыми трубками, контактирующими с крышкой теплораспределителя, 120-мм вентилятором Shadow Wings 2, максимальной скоростью 1600 об/мин, шумом не более 24,4 дБ(А), размерами 121:130:163 мм, массой 714 г. Охладитель не совместим с процессорными разъёмами Socket TR4 и sTRX4, но поддерживает работу с разъемом LGA 1200. Старт продаж Shadow Rock 3 запланирован на 3 марта по цене в 50 долларов.