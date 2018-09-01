Прочный смартфон AGM X3

Доступны несколько модификаций: базовая с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ, оцененная в 513 долларов, вариант «8 + 64 Гб» за 585 долларов и с 8 Гб ОЗУ + 128 Гб ПЗУ за 645 долларов. Предусмотрены также модификации с динамиками JBL и задней панелью из крокодиловой кожи «8 +128» и «8 + 256»Защитным покрытием (Corning Gorilla Glass) снабжен и 6-дюймовый экран (18:9). В наличии сдвоенная (12 + 24 Мп) тыльная камера и 20-мегапиксельная лицевая с системой ИИ, аккумулятор на 4100 мА/ч. В роли ОС – X OS 3.0 на базе Android 8.1Благодаря уникальным технологиям, которые применялись в ходе разработки корпуса, при падении поглощается энергия удара, что почти всегда позволяет смартфону оставаться целым и невредимым, как и при работе в морозы до -30 градусов (степень защиты - IP68: соответствие требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G).Стоимость смартфона составит 480 долларов.