Прочный смартфон Ginzzu RS8502

Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мАч. Вкупе с энергоэффективными чипом и дисплеем он дает высокий показатель автономности. В активном режиме аппарат без труда продержится полный день, а при умеренном использовании — два.Аппарат оснащен стандартным набором камер, предназначенных исключительно для дела — без художественных изысков. Основная камера на 13 Мп позволяет фотографировать документы, расписания и тому подобное в хорошем качестве. Фронталка на 3 Мп подойдет для видеочатов и конференций. К слову, на корпусе имеется отдельная физическая клавиша для быстрого и удобного фотографирования.Смартфон построен на базе процессора MediaTek MTK 6739: он без труда справится с основными задачами и казуальными игрушками. При этом производитель не пожалел памяти. Оперативки 3 ГБ, чтобы пользователь мог быстро переключаться между большим количеством приложений. Встроенного накопителя на 32 ГБ хватит для всех нужных программ, музыки и фотографий. А если захочется посмотреть кино, память нетрудно расширить microSD-картой емкостью до 64 ГБ.Вендор не стал играть с сомнительными для такой категории устройств трендами и установил классический во всех смыслах дисплей. У него привычное многим соотношение сторон 16:9 и сравнительно небольшая диагональ — пять дюймов, что при разрешении 1280x720 точек дает 293 ppi. Изображение достаточно четкое для того, чтобы можно было с комфортом читать даже мелкий текст. Этому способствует и качественная IPS-матрица с естественной цветопередачей, хорошим запасом яркости и максимальными углами обзора без искажения и расслоения картинки.Устройство компактное и будет комфортно лежать даже в небольшой ладони. Да, оно обладает внушительной толщиной в 11,9 мм, которая обусловлена крепкой рамой и солидным аккумулятором. Зато прочие габариты — 154,9 х 79 мм — не превышают размеры практически любого современного смартфона.О стоимости смартфона пока неизвестно.